أرقام خرافية لـ إدريس فتوحي تفوق بها على أمرابط ونجم الشباب

المواطن - محمد سمعه

نجح النجم المغربي إدريس فتوحي، لاعب الأهلي، في التفوق على مواطنه نور الدين أمرابط لاعب النصر، وتحقيق أرقام خرافية وذلك بعد انضمامه للراقي قادمًا من فريق الحزم.

أرقام إدريس فتوحي التي تفوق بها على نجم النصر:

وتصدر إدريس فتوحي قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للفرص في العام الحالي حيث لعب 21 مباراة مع الحزم والأهلي في العام الحالي، وصنع من خلالهم 61 فرصة تهديفية، بينما حل أمرابط في المركز الثاني برصيد صناعة 57 فرصة محققة، أما الأرجنتيني كريستيان جوانكا لاعب الشباب فحل بالمركز الثالث في قائمة أكثر صانعي الفرص برصيد 54 فرصة محققة، وحل اللاعب التونسي سعد بقير بالمركز الرابع برصيد 47 فرصة محققة من أصل 19 مباراة.

قمة نارية بين الأهلي والشباب بالجولة الـ5:

من ناحية أخرى، ستشهد الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قمة نارية بين الأهلي والشباب وذلك في الصراع على صدارة دوري المحترفين مع فريق الهلال.

وقبل انطلاق اللقاء، يحتل الهلال المركز الأول برصيد 10 نقاط، ثم الشباب ثانيًا برصيد 10 نقاط والأهلي ثالثًا برصيد تسع نقاط.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد الشباب، قبل ديربي الرياض بين الهلال والنصر يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري.

وإذا فاز الأهلي أو الشباب وخسر الهلال من النصر، فهذا يعني فقدان الزعيم لصدارة دوري المحترفين، حيث أن الفارق بين الهلال الأول والأهلي الثالث هو نقطة واحدة فقط.

ونجح الشباب في إحراز 8 أهداف بـ دوري الأمير محمد بن سلمان بالموسم الحالي، بينما نجح الأهلي في إحراز 6 أهداف ودخلت شباكه 5 أهداف، بينما استقبلت شباك الشباب أربعة أهداف.

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