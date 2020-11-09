أفضل 5 أهداف سجلها عمر الغامدي مع الهلال

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم نادي الهلال السابق، عمر الغامدي، عن أفضل 5 أهداف أحرزها بقميص الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في جميع البطولات.

حساب الهلال يتفاعل مع الجماهير:

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لنجمه السابق عمر الغامدي، وهو يتحدث عن أفضل أهدافه مع الزعيم، كما تم عرض الـ5 أهداف التي كشف عنها.

وعلق حساب النادي قائلًا: “سألنا عمر الغامدي عن أفضل خمسة أهداف سجّلها بشعار كبير آسيا وكان هذا رأيه.. عطونا رأيكم.. وشاركونا بأهدافه واللحظات الباقية في أذهانكم لنجم حقّق أكثر من 20 بطولة مع الهلال”.

أفضل 5 أهداف سجلهم عمر الغامدي:

وقال الغامدي في الفيديو: “أول هدف هو غالي عليّ وفي بطولة غالية علينا جميعًا، وهو هدفي أمام النصر في نصف نهائي كأس المؤسس عام 2000، الهدف الثاني وهو أيضًا من الأهداف المحببة لي، وكان ضد باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا 2007”.

وأضاف: “أما الهدف الثالث وهو من الأهداف المحببة لي ولكل هلالي، وهو هدفي أمام شيميزو الياباني في إياب كأس السوبر الآسيوي 2000، الهدف الرابع، من الأهداف التي لا أنساها، وهو هدفي أمام الشباب في نهائي كأس ولي العهد 2000”.

وواصل عمر الغامدي حديثه عن أفضل أهدافه بقميص الهلال قائلًا: “الهدف الخامس من الأهداف التي لا أنساها وهو هدفي أمام الاتحاد في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2006/ 2007″، مختتمًا تصريحاته قائلًا: “وأنتم كذلك شاركونا أفضل الأهداف”.

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