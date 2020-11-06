أكبر 6 نتائج في تاريخ مواجهات الاتحاد والتعاون

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الاتحاد والتعاون المقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد والتعاون

وتُقام مباراة الاتحاد والتعاون على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة” ضمن منافسات الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الاتحاد والتعاون اليوم، يتواجد العميد في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن سكري القصيم الذي يقع في المركز الـ11.

أكبر نتائج في تاريخ مواجهات الفريقين

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أكبر النتائج في تاريخ مواجهات الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث فاز الاتحاد بنتيجة 5/3 في سبتمبر 2011، و4/3 في أبريل 2015، و4/1 في ديسمبر 2015.

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في تحقيق نتائج كبيرة أيضًا، حيث تغلب على الاتحاد بنتيجة 4/3 في ديسمبر 2014، و5/2 في مارس 2018، و5/3 في سبتمبر من العام ذاته.

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