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أكبر 6 نتائج في تاريخ مواجهات الاتحاد والتعاون
ضمن منافسات دوري المحترفين

أكبر 6 نتائج في تاريخ مواجهات الاتحاد والتعاون

2020/11/06
الساعة 4:00 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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أكبر 6 نتائج في تاريخ مواجهات الاتحاد والتعاون جانب من مباراة سابقة
المواطن - مروة نبيل
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1 الاتحاد والتعاون
1.1 أكبر نتائج في تاريخ مواجهات الفريقين

تترقب الجماهير مباراة الاتحاد والتعاون المقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد والتعاون

وتُقام مباراة الاتحاد والتعاون على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة” ضمن منافسات الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الاتحاد والتعاون اليوم، يتواجد العميد في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن سكري القصيم الذي يقع في المركز الـ11.

 

الاتحاد والتعاون
جانب من مباراة سابقة

أكبر نتائج في تاريخ مواجهات الفريقين

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أكبر النتائج في تاريخ مواجهات الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث فاز الاتحاد بنتيجة 5/3 في سبتمبر 2011، و4/3 في أبريل 2015، و4/1 في ديسمبر 2015.

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في تحقيق نتائج كبيرة أيضًا، حيث تغلب على الاتحاد بنتيجة 4/3 في ديسمبر 2014، و5/2 في مارس 2018، و5/3 في سبتمبر من العام ذاته.

الاتحاد والتعاون
لقطة من مباراة سابقة

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