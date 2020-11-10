أكثر من 10 ملايين إصابة بكورونا في أمريكا

المواطن - متابعة

تخطت الولايات المتحدة، يوم أمس الاثنين، عتبة 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشي الوباء على أراضيها، وفق ما كشفه تعداد لجامعة “جونز هوبكنز” المرجعية.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد الأكثر تضررًا بالوباء من تسعة ملايين إلى عشرة ملايين خلال عشرة أيام فقط، بعدما سجلت الأسبوع الماضي أعدادًا قياسيًّا جديدة في الحالات اليومية.

ووفقًا لأرقام جامعة جونز هوبكنز، فقد سجلت الولايات المتحدة أكثر من 100 ألف حالة إيجابية في 24 ساعة، خلال الأيام الأربعة الماضية، مع ذروة بين الخميس والجمعة بلغت 127 ألف إصابة.

ومع أكثر من 237 ألف وفاة تدفع الولايات المتحدة الثمن الأكبر من جراء الجائحة وتسجل وحدها 10 ملايين حالة مع خمس العدد الإجمالي للإصابات في العالم منذ ظهور الفيروس في الصين نهاية 2019.

لقاح فايزر:

وأعلنت شركة فايزر الأمريكية لإنتاج الأدوية أن لقاحها التجريبي مع شركة بايونتيك الألمانية يوفر “حماية بنسبة 90 في المائة” من وباء كوفيد-19.

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أن ذلك “يبعث على الأمل” مع تذكيره بأن “المعركة” ضد الفيروس لم تنتهِ بعد.

وكشف عن تشكيل خلية أزمة تضم علماء وخبراء في الصحة العامة لمساعدته على وضع خارطة طريق لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19 لدى توليه منصبه رسميا في يناير.

شتاء قاتم:

وحذر في كلمة ركز فيها على الأزمة الصحية من “شتاء قاتم جدًّا سنواجهه”، داعيًا الأمريكيين إلى وضع الكمامات.

وقال من مدينة وليمنغتون في ولاية ديلاوير، الاثنين: إن وضع الكمامة “ليس موقفًا سياسيًّا”، في حين يتحفظ أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عن القيام بذلك.

شارك الخبر