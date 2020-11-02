‎الرئيسية
جديد الأخبار
أمانة الرياض تعلن عن تصميم جديد لإعادة تأهيل متنزه النهضة
يخدم جميع الفئات ويقدم مزايا ترفيهية وخدمية لسكان العاصمة

أمانة الرياض تعلن عن تصميم جديد لإعادة تأهيل متنزه النهضة

2020/11/02
الساعة 10:20 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
47
0
طباعة
أمانة الرياض تعلن عن تصميم جديد لإعادة تأهيل متنزه النهضة
المواطن - الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن الانتهاء من مرحلة تصميم متنزه النهضة، تمهيدًا لإعادة تأهيله خلال عام ٢٠٢١ بما يخدم جميع الفئات ويقدم مزايا ترفيهية وخدمية لسكان العاصمة، ويعزز من حركة المشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويعبر التصميم الجديد للمتنزه عن التنوع الوظيفي الذي يخدم جميع الفئات العمرية، حيث يضم ممشى صحي ومسارات للدراجات الهوائية وملعب كرة قدم محاط بمدرجات ومنطقة للشواء و4 ساحات ذكية مستوحاة من محطات المترو، وصالة مغطاة متعددة الاستخدامات وأماكن لعربات الأطعمة، ومناطق لألعاب الأطفال والتسلق، إضافة إلى ألعاب مخصصة للكبار، وشلالات مائية ونوافير تفاعلية وكافيهات وشاشات إعلانية ومجسمات جمالية، فضلاً عن التوسع في التشجير وزيادة المساحات الخضراء.

ويعزز التصميم الجديد سهولة الوصول إلى المتنزه سواء عن طريق المشي أو من خلال وسائل النقل العام، وحرصت أمانة الرياض على الاستفادة من موقعه الحيوي والمتميز بالكثافة السكانية المرتفعة وطبيعته الفريدة لجعله متنفسًا رئيسيًا للسكان ووجهة اجتماعية تتماشى مع تطلعات السكان وتحقق رغباتهم.

 


ذات صلة :
  • مستشار السياسة الخارجية السابق لبايدن: المرشح الحالي سيدعم اليونان وقبرص ضد تركيا
    •
  • الدفاع المدني .. تضحيات وكفاءات وسيطرة على الحرائق في وقت قياسي
    •
  • زلزال بقوة 5 درجات يضرب الساحل الشرقي لكامتشاتكا الروسية
    •
  • أسعار النفط تتراجع 3% اليوم الاثنين
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :