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أمريكا تسجل 99 ألف إصابة بـ كورونا و1009 حالات وفاة
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أمريكا تسجل 99 ألف إصابة بـ كورونا و1009 حالات وفاة

2020/11/01
الساعة 9:01 صباحًا
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمريكا تسجل 99 ألف إصابة بـ كورونا و1009 حالات وفاة كورونا في أمريكا
المواطن - متابعة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 99,750 إصابة مؤكدة و 1,009 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 9,024,298 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 229,109 حالات وفاة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.


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