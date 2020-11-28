أمير الرياض يكرم فيتوريا وقائد النصر

المواطن - مروة نبيل

كرم أمير الرياض، الأمير فيصل بن بندر، المدير الفني لنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، وقائد الفريق الأول لكرة القدم، حارس المرمى وليد عبدالله.

سمو أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر يكرم رئيس ومدرب وقائد فريق #النصر الفائز بالمركز الثاني. pic.twitter.com/5pzkNaClyF — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 28, 2020

أمير الرياض يُكرم النصر:

ونشر حساب القنوات الرياضية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو أثناء تكريم أمير الرياض للمدرب البرتغالي وقائد النصر بعد حصول الفريق على المركز الثاني، وتسلم العالمي الميداليات الفضية.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد أناب الأمير فيصل بن بندر، لحضور نهائي أغلى الكؤوس؛ وتسليم الفريق الفائز بالكأس والميداليات الذهبية، ومنح صاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

الهلال بطل كأس خادم الحرمين الشريفين:

وانتهت مباراة الهلال ضد النصر التي أُقيمت على درة الملاعب “إستاد الملك فهد الدولي” في الرياض، بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف، ليحصد الزعيم لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه.

وكان الشوط الأول من المباراة النهائية قد انتهى بتقدم الزعيم بهدفين دون رد، قبل أن يُقلص الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفارق في الشوط الثاني، ولكن لم ينجح في تسجيل التعادل، ليخسر اللقب.

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