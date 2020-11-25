أهم مواصفات هاتف Huawei Mate 40 Pro وما تأثير عقوبات قوقل عليه ؟ 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أعلنت شركة هواوي Huawei عن هاتف Huawei Mate 40 Pro في وقت سابق من الشهر الماضي، وأصبح متاحًا الآن في السعودية، فما هي مواصفات الهاتف وما سعره ؟

مواصفات هاتف Huawei Mate 40 Pro

يعتمد جهاز Mate 40 Pro على تصميم Mate 30 Pro الذي يُعد أفضل هاتف تم إصداره في عام 2019، بحسب تقييم موقع The Verge التقني، وروجت الشركة الصينية للون جهازها الجديد بكثافة وأطلقت عليه اسم Mystic Silver، ويتلألأ الهاتف بألوان مختلفة اعتمادًا على تأثير الضوء، ويأتي كذلك باللون الأسود.

وتأتي وحدة الكاميرا بشكل دائري، وقد استهلمت هذا التصميم من شكل الثقوب السوداء في الفضاء، وأما الكاميرا الأمامية المزدوجة فتأتي على شكل شق بسيط في الشاشة.

الشاشة من النوع OLED بقياس 6.76 بوصة وتأتي منحنية بزاوية 88 درجة على الحواف وهي ما تطلق عليه هواوي اسم شاشة Horizon، وتعني هذه الحواف أن زر الطاقة الموجود على الجانب يميل إلى الخلف أكثر من معظم الهواتف الأخرى.

وبشكل عام، يبدو جهاز Mate 40 Pro وكأنه هاتف رائد آخر مثير للإعجاب من الناحية المادية والتقنية، بمعالج Kirin 9000 الجديد، وقد تم تحسين جودة الرسومات باستخدام وحدة معالجة الرسومات Mai G78 ذات 24 نواة.

يدعم الهاتف شبكة الجيل الخامس 5G، وشاحن فائق السرعة بقدرة 40W وأيضًا حامل شاحن لاسلكي.

مواصفات الكاميرا

يأتي الهاتف مزودًا بإعداد Ultra Vision Cine Camera الذي يتكون من كاميرا Periscope Telephoto بدقة 12 ميجابكسل مع تقريب بصري حتى 5X، وكاميرا بعدسة واسعة بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بعدسة سينمائية فائقة الاتساع بدقة 20 ميجابكسل ومستشعر ليزر.

ويدعم الفيديو دقة 4K باستخدام تقنية XD Fusion HDR، هذا بالإضافة إلى قدرته على التقاط الصور في الإضاءة المنخفضة والتكبير الرقمي بمعدل 50 مرة.

أما الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 13 ميجابكسل وتتيح أيضًا التقاط مقاطع فيديو بزاوية فائقة الاتساع وبدقة 4K، وتسجيل مقاطع فيديو بالحركة البطيئة.

تأثير عقوبات قوقل عليه

قال تقرير موقع The Verge إنه ليس من السهل التوصية بهواتف Huawei خارج الصين، نظرًا لأن العقوبات المستهدفة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منعتها من العمل مع الشركات الأمريكية مثل قوقل Google، لكن في الوقت نفسه فإن أجهزة مثل P40 Pro Plus و Mate 30 Pro التي تم طرحها العام الماضي كانت بها أجهزة رائعة وحققت نجاحًا في سوق الهواتف الذكية العالمي.

وتابع: لن يكون الوضع مختلفًا مع Mate 40 Pro الجديد، بل إنه من المحتمل أن يكون أكثر أجهزة هواوي تقدمًا حتى الآن.

سعر هاتف Huawei Mate 40 Pro

هاتف Huawei Mate 40 Pro متوفر الآن للطلب المسبق عبر منصات التجارة الإلكترونية من هواوي وتجار التجزئة المعتمدين ويبدأ من سعر 4.099 ريالًا.

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