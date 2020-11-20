أوروغوياني يُدير مباراة الهلال ضد النصر

المواطن - مروة نبيل

استقرت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم على هوية حكم مباراة الهلال ضد النصر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال ضد النصر

ويلعب الهلال ضد النصر ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض”، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الملك فهد الدولي.

واختار مدير دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، السويسري مانويل نافارو، طاقمَ تحكيم أجنبيًّا من الأوروغواي لإدارة مباراة الهلال ضد النصر المقرر إقامتها، يوم الاثنين المقبل، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وأضافت المصادر: “طاقم الحكام، سيخضع فور وصوله لحجر صحي لمدة يومين، وفقًا للبروتوكول المعتمد من قِبل اتحاد القدم، إضافة للمسحة الطبية من أجل التأكد من سلامتهم من فيروس كورونا قبل قيادة ديربي الرياض”.

دوري محمد بن سلمان

وقبل ديربي الرياض، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني.

وتعرض النصر لـ3 هزائم متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر أمام الفتح والشباب بنتيجة 2/ 1، وبهدف دون رد ضد التعاون، قبل أن ينتفض ويفوز على القادسية بثنائية، ليحتل المركز الـ13 برصيد 3 نقاط.

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