أوفيني يكشف كواليس رحيله عن الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أعلن البرازيلي برونو أوفيني فسخ عقده رسميًّا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، كاشفًا الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار.

أوفيني يفسخ عقده مع الاتحاد:

وكشف المدافع البرازيلي عن رحيله، وقال: “اليوم أنهيت علاقتي المهنية مع الاتحاد، لعدم دفع رواتب.. كانت مشكلة المدفوعات تحدث طوال الوقت الذي أمضيته هناك، وأدركت أنا وعائلتي أنها كانت كافية”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لعبت ما يقرب من عام في هذا النادي الكبير، مع الكثير من المشاكل الإدارية، لكن بجانب السيناريو الرهيب خارج الملعب، كنت دائمًا أبذل قصارى جهدي للفريق لتحقيق الأهداف”.

وأضاف أوفيني: “أمضيت خمس سنوات تقريبًا في اللعب السعودية.. أريد أن أشكر كل الناس، فقد كانوا طيبين معي ومع عائلتي، ولن أنسى ذلك أبدًا.. حان الوقت للانتقال إلى التحدي التالي، في مسيرتي وحياتي”.

برونو يرحل بعد عام:

وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مع البرازيلي أوفيني قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوكرة القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية 2020، وظهر بشكل مميز مع العميد؛ وساهم في تحسن الأداء الدفاعي في الموسم الماضي.

وقررت إدارة نادي الاتحاد تجميد المدافع البرازيلي في أكتوبر الماضي، وتحديدًا بعد مباراة العميد ضد الاتفاق في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي فاز بها فارس الدهناء بنتيجة 2/ 1.

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