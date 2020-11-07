أول تعليق من صفوان السويكت بعد فوز النصر الأول

المواطن - محمد سمعه

أعرب صفوان السويكت، رئيس نادي النصر، عن سعادته وذلك بعد فوز العالمي على القادسية قبل قليل، بثنائية نظيفة في الجولة الـ4 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرد السويكت عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “الحمد لله والشكر لله، طريق الألف ميل يبدأ بخطوة ومتفائلون بإذن الله”.

أحداث مباراة النصر والقادسية:

وكان الفريق الكروي الأول بـ النصر، تمكن من تحقيق أول فوز بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، بالفوز على نادي القادسية بثنائية نظيفة ضمن مباريات الجولة الرابعة.

وبدأ الشوط الأول بين الفريقين بأداء هادئ، حيث لم ينجح أيٌّ منهما في إحراز الهدف الأول، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، كشر العالمي عن أنيابه الهجومية، حيث سجل اللاعب عبدالإله العمري الهدف الأول للعالمي بالدقيقة السابعة والأربعين عبر ضربة رأسية متقنة.

وواصل العالمي ضغطه، بكل قوة وذلك من أجل إضافة الهدف الثاني مستغلًّا تراجع القادسية.

وعند حلول الدقيقة الخامسة والستين، تمكن اللاعب فراس البريكان من إضافة الهدف الثاني لأصفر العاصمة ليقترب العالمي من تحقيق أول 3 نقاط له في الدوري.

العالمي يُحقق أول فوز له بـ الدوري:

ولم يحدث أي جديد في نتيجة المباراة، ليفوز النصر بثنائية نظيفة ويُصبح رصيده 3 نقاط، أما رصيد نادي القادسية فتجمد عند ست نقاط.

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