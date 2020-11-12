إدارة التطوير تجتمع مع منسوبي مراكز التدريب الإقليمية

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن عقد إدارة التطوير والمبادرات، اليوم الخميس، اجتماعًا عن طريق الاتصال المرئي لجميع العاملين في مراكز التدريب الإقليمية.

اجتماع عن بُعد لـ إدارة التطوير

ولفت إلى أن الاجتماع كان بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، المشرف العام على إدارة التطوير والمبادرات بندر الأحمدي، ومدير الإدارة عبدالله المنصور ومشرف الإرشاد الاجتماعي بالمراكز خالد القرشي، والمشرف الطبي مجاهد خوجة، والمشرف الفني فهد مدهش، ومشرف التطوير محمد اليماني.

وأكد الأحمدي خلال اجتماع إدارة التطوير والمبادرات، على أهمية العمل بجدية داخل المراكز وإيضاح بعض النقاط التي تساهم في تطوير آلية العمل بها ومناقشة أدوار العاملين في الإدارة.

التدريب الرياضي وبناء الشخصية

وتطرق خالد القرشي خلال الاجتماع إلى الحديث عن التدريب الرياضي والعلاقة الكبيرة بينه وبين بناء الشخصية الرياضية، مشيرًا إلى احتياجات اللاعب التي تساهم في تطور فكره الكروي وصولًا إلى إدارة الذات وتحقيق أعلى درجات الانضباطية.

وناقش الدكتور مجاهد خوجة آلية العمل (وفق البروتوكول الطبي) في التعامل مع اللاعبين وسط جائحة كورونا، لافتًا إلى أهمية التكاملية الفنية والإدارية والاجتماعية والطبية في تحقيق أهداف ورؤى وتطلعات إدارة التطوير والمبادرات ومراكز التدريب الإقليمية.

واستعرض فهد مدهش الفرص الكبيرة التي توفرها مراكز التدريب الإقليمية للاعبين المنتمين لها، كما تطرق إلى خطة العمل وآلية التنظيم الزمنية والتي تتطلبها المرحلة للوصول إلى أهم الأهداف التي تسعى لتطوير اللاعب فكريًا وفنيًا وأدائيًا وتربويًا.

وفي كلمته خلال الاجتماع، تحدث محمد اليماني عن أبرز البرامج التطويرية والنقاط التي تحقق خصوصية العمل في إدارة التطوير والمبادرات ومراكز التدريب الإقليمية.

آلية العمل الإداري

وفي ختام الاجتماع قدم مدير إدارة التطوير والمبادرات عبدالله المنصور شكره لجميع طواقم العمل لتنفيذ الخطط الطبية والفنية والتدريبية والاجتماعية، كما استعرض آلية العمل الإداري في أخذ الموافقات لإقامة المباريات الودية والتي تعد أداة مهمة للكشف عن مدى تطور اللاعب فنيًا ومهاريًا، وكذلك إحصائيات الموسم السابق ومستقبل مراكز التدريب الإقليمية.

يذكر أن مراكز التدريب تنتشر في ثماني مدن بعدد 15 مركز: مركزين في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والدمام، والأحساء، وجازان، ومركز في تبوك.

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