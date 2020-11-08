إصابة عوض خميس بقطع في الرباط الصليبي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الرائد- قبل قليل- عن إصابة لاعبه عوض خميس بقطع في الرباط الصليبي؛ ليتأكد غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم.

إصابة عوض خميس:

وأكد الفحوصات الطبية التي أجريت اليوم على موضع إصابة خميس عن وجود قطع في الرباط الصليبي، وسيحتاج إلى التدخل الجراحي؛ حيث سيقوم بإجراء عملية جراحية خلال الأيام المقبلة.

ووجه حساب نادي الرائد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، رسالة إلى لاعبه بعد الإصابة، وقال: “ألف سلامة للكابتن عوض خميس تعود أقوى بإذن الله”.

ومن المتوقع أن يغيب خميس عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لمدة 6 أشهر على الأقل، نظرًا لصعوبة الجراحة؛ وحاجته إلى فترة تأهيل كبيرة، ما يعني انتهاء موسمه الرياضي الحالي.

وكان عوض خميس قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الرائد في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، حيث نجح في تحقيق الفوز مرتين، وتعادل في مباراة وخسر أخرى.

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