إصابة فرانشيسكو توتي أسطورة روما بـ فيروس كورونا

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحافية اليوم الاثنين، عن إصابة الإيطالي فرانشيسكو توتي نجم نادي روما الإيطالي السابق بـ فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد وفاة والده بالفيروس في شهر أكتوبر الماضي.

ووفقًا لما ذكرته شبكة Sky Sport Italia فإن توتي تعرض للإصابة بالفيروس اليوم.

وخضع توتي لفحوصات طبية اليوم الاثنين لتأتي عينته إيجابية، وذلك بعد أن أجرى مسحة Pcr بعد أن شعر ببعض الأعراض مؤخرًا.

وأضافت التقارير أن توتي حالته في تحسن، حيث دخل الحجر الصحي، ولن يخرج منه إلا إذا أصبحت نتيجة الفحص سلبية.

كورونا يُثير الرعب في إيطاليا مجددًا

يذكر أن الموجة الثانية من فيروس كورونا بدأت في الانتشار بـ إيطاليا، حيث أصاب الفيروس أمس الأحد 6000 شخص وفقًا للتقارير الإعلامية الإيطالية.

سبب هجوم فرانشيسكو توتي على إدارة روما

وفي وقت سابق، توجّه فرانشيسكو توتي المدير العام السابق بنادي روما الإيطالي بهجوم شديد لإدارة الجيالوروسي الحالية وذلك بعد إعلانه الرحيل عن روما بعد 31 عامًا قضاها في نادي العاصمة الإيطالية كلاعب وكإداري.

وتحدّث توتي في المؤتمر الصحفي قائلًا: لم آخذ الفرصة كاملة لأعبر عن نفسي في إدارة روما، ولم أشارك في أي مشروع فني عبقري.

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