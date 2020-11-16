إصابة محمد النني بفيروس كورونا

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم- قبل قليل- عن إصابة نجم الفراعنة وآرسنال الإنجليزي، محمد النني، بفيروس كورونا المستجد.

إصابة محمد النني بـ كورونا:

وأشار اتحاد الكرة في بيان رسمي، إلى أن عينة محمد النني جاءت إيجابية، بدون ظهور أي أعراض عليه، فيما ظهرت النتيجة السلبية لكافة أعضاء المنتخب المصري الأول لكرة القدم المتواجدين في توجو.

ولفت الاتحاد المصري لكرة القدم في بيانه إلى أن حالة النني جيدة ويقوم حاليًّا بتنفيذ البروتوكول الطبي الخاص بمصابي كورونا، بينما تم التواصل مع إدارة نادي آرسنال لإبلاغهم بالإصابة.

وقررت إدارة بعثة المنتخب المصري المتواجدة في توجو، عودة محمد النني إلى القاهرة من جديد حيث سيخضع لمسحة أخرى فور الوصول للتأكد من إصابته.

وتُعد إصابة النني بفيروس كورونا المستجد هي الثانية في صفوف المنتخب المصري الأول لكرة القدم، حيث سبق وتم الإعلان عن إصابة نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح بالوباء العالمي، ويخضع لفترة حجر حاليًّا.

مصر ضد توجو:

ولعب المنتخب المصري الأول لكرة القدم ضد نظيره توجو في القاهرة، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، ونجح الفراعنة في الفوز بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يحل المنتخب المصري الأول لكرة القدم ضيفًا على توجو، مساء يوم غد الثلاثاء، في الجولة الرابعة من التصفيات، ويسعى لتحقيق الفوز وتصدر المجموعة.

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