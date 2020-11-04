إصابة معاوني الحكم بـ كورونا تُربك الحسابات بـ مباراة الزمالك والرجاء

المواطن - محمد سمعه

أوضح مسؤول في نادي الزمالك المصري أن الأخبار التي انتشرت حول إصابة معاوني الحكم الرئيسي لـ مباراة الزمالك والرجاء المغربي بفيروس كورونا صحيحة.

وبحسب موقع “بطولات” المصري فإن المسؤول أكد على موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاستعانة بحكام آخرين من مصر لإدارة المباراة.

هوية الطاقم التحكيمي لـ مباراة الزمالك والرجاء:

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر تعيين الحكم السنغالي ماجيت نداي لإدارة المباراة مع معاونة كل من السنغالي حاجي ماليك ومواطنه نوحا بانجورا مع الحكم عيسى سي كحكم رابع، وسيكون الحكم الجامبي باكاري جاساما كحكم لتقنية الفيديو.

وقبل انطلاق مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي، كانت المباراة أُجلت أكثر من مرة وذلك بسبب إصابة 16 لاعبًا من الرجاء بفيروس كروونا في مرة، والمرة الأخرى كانت بطلب مباشر من السلطات المصرية وهو ما وافق عليه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

الاتحاد الإفريقي يحدد موعد المباراة بعد تأجيلها أكثر من مرة:

وأصدر الاتحاد الإفريقي بيانًا الجمعة الماضية أعلن فيه أن مباراة الزمالك المصري ضد الرجاء البيضاوي المغربي في إياب دور الـ4 ستُقام يوم 4 نوفمبر في القاهرة، أما المباراة النهائية التي ستجمع الأهلي المصري مع الفائز من مباراة الزمالك والرجاء فسوف تُقام يوم الجمعة 27 نوفمبر في العاصمة المصرية القاهرة.

وكان من المنتظر إقامة المباراة النهائية للبطولة من جولة واحدة يوم الجمعة 6 نوفمبر في العاصمة المصرية القاهرة.

يذكر أن الأهلي المصري سيواجه الفائز من مباراة الزمالك والرجاء في المباراة النهائية لـ دوري أبطال إفريقيا.

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