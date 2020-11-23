إصابتان ببلع اللسان خلعت قلوب جماهير الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

رغم أن ديربي الهلال والنصر، شهدت لحظات جميلة ومثيرة لجمهور الفريقين، لا يمكن نسيانها مهما مر الزمن، لكن الديربي مر بـ لحظات حزينة عاشها جمهور الفريقين وذلك خلال التنافس الطويل بين كبيري الرياض في مختلف المسابقات على مدار الأعوام الماضية.

مشاهد خطيرة لن تُمحى من ذاكرة ديربي الهلال والنصر

ويُعتبر من ضمن المشاهد الخطيرة التي لا يُمكن نسيانها من قبل الجمهور النصراوي، تعرض النجم ماجد عبدالله لإصابة خطيرة في إحدى مباريات النصر والهلال في عام 1997، حيث بلع لسانه بعد احتكاكه مع لاعب الهلال عبدالله شريدة ونُقل على إثرها إلى المشفى ثم أصبح بخير بعد ذلك.

وتعرض المدافع الراحل عبدالله شريدة أيضًا خلال مباراة للنصر والهلال في عام 1997 لحادثة بلع اللسان بعد ارتطامه بأحد لاعبي نادي النصر في الرأس.

أهداف ملغية تُغضب الفريقين

كذلك يتمتع ديربي الهلال والنصر، بلحظات صادمة بين الفريقين، حيث ظهر مشهد مثير أيضًا لا يُمكن نسيانه وهو إلغاء الحكم لهدف سجله اللاعب خميس العويران لمصلحة الهلال في شباك النصر، ووقتها اعترض صالح النعيمة إداري الهلال على قرار الحكم؛ مما تسبب في منع النعيمة بعد ذلك من الدخول لأي منشأة رياضية نتيجة اعتراضه الشديد.

وفي عام 2006 تكرر الأمر ذاته مع نادي النصر بعدما ألغى حكم لقاء الهلال والنصر هدفًا سجله اللاعب طلال المشعل لمصلحة نادي النصر؛ مما تسبب في اعتراضات كثيرة من قبل لاعبي النصر حتى توقف اللقاء لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

وسيحتضن ملعب الملك فهد الدولي اليوم الاثنين، ديربي الرياض حيث ستكون المباراة مباراة الهلال وعلى أرضه.

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