إعلان مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس الملك

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن مواعيد مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الملك لموسم 2020/ 2021، حيث ستُقام يومي 16 و17 من شهر ديسمبر المقبل.

مواعيد مباريات كأس الملك

ومن المقرر أن تُقام 3 مباريات في كأس الملك يوم 16 ديسمبر، حيث سيلعب ضمك ضد التعاون، عند الساعة 3:35 عصرًا، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها.

ويلعب القادسية ضد الشباب عند الساعة 5:25 مساءً، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر، وسيواجه النصر فريق الرائد عند الساعة 8:20 مساءً على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

ومن المقرر أن تُقام 5 مباريات في كأس الملك يوم 17 ديسمبر، حيث يلعب الباطن ضد أبها عند الساعة 3:15 عصرًا على ملعب نادي الباطن، ويواجه الاتفاق فريق الفيصلي عند الساعة 5:25 مساءً، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ويحل الفتح ضيفًا على الهلال عند الساعة 5:40 مساءً على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ويواجه الوحدة فريق الاتحاد عند الساعة 8:20 مساءً على استاد مدينة الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة، ويلعب الأهلي مع العين في التوقيت ذاته على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

أندية المحترفين فقط في النسخة الجديدة

وسبق أن أعلن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قصر المشاركة في بطولة الكأس للموسم الرياضي 2020/ 2021 على فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ستبدأ البطولة من دور الـ16.

وجاء قرار الاتحاد السعودي بسبب تأخر انطلاق الموسم الجديد 2020/ 2021 وضغط الروزنامة التي شهدت عدة تغييرات في المواعيد الدولية والقارية مما يصعب إنهاء الموسم في وقت مناسب للمنتخبات والأندية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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