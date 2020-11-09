إنجاز مميز لـ إبراهيموفيتش بعد مباراة Milan vs Verona

المواطن - محمد سمعه

حقق اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إنجازًا مميزًا في مباراة Milan vs Verona، وذلك بعد أن سجل الهدف الثاني لـ ميلان في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وكانت المباراة انتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق في لقاء أُقيم على ملعب السان سيرو في مدينة ميلانو.

وذكر موقع ميلان الإلكتروني أن زلاتان إبراهيموفيتش أصبح أول لاعب في تاريخ الروسونيري يُسجل في سبع مباريات متتالية يظهر فيها مع الفريق بالدوري الإيطالي.

إبراهيموفيتش يُنقذ فريقه بـ لقاء Milan vs Verona

وكان بإمكان إبراهيموفيتش تسجيل هدفين في المباراة، ولكنه أهدر ركلة جزاء لـ ميلان ضد هيلاس فيرونا ليعود ويسجل هدف التعادل ويُنقذ الروسونيري من الخسارة.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الروسونيري 17 نقطة في صدارة الدوري الإيطالي، بينما أصبح رصيد هيلاس فيرونا 12 نقطة بالمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

يذكر أن ميلان لم يسبق له أن استقبل هدفين من منافس على ملعب السان سيرو في الدوري الإيطالي خلال أول 20 دقيقة منذ يناير 2017 في مباراة جمعت وقتها بين ميلان ونابولي.

كما أن ميلان استقبل هدفًا في شباكه للمرة الأولى في الموسم الحالي بعدما كان يبدأ بالتسجيل في آخر 6 مباريات قبل مواجهة هيلاس فيرونا.

الميلان يتذوق مرار الخسارة من ليل أوروبيًا

وقبل مباراة Milan vs Verona، كان الميلان خسر من فريق ليل الفرنسي في الدوري الأوروبي بثلاثية نظيفة في مباراة أُقيمت على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو.

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