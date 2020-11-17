وزير الشؤون الإسلامية يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء في الجوامع فقط

المواطن - الرياض

إنفاذًا للأمر السامي الكريم بإقامة صلاة الاستسقاء بعموم مناطق المملكة يوم الخميس الموافق 4/4/ 1442هـ، فقد وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن تقام صلاة الاستقساء، في الجوامع دون المساجد الإضافية وذلك بعد شروق الشمس بخمس عشرة دقيقة في عموم مناطق المملكة، كما أكد معاليه على فروع الوزارة بتهيئة كافة الجوامع وفق البروتوكولات الصحية المعمول به لضمان سلامة وصحة المصلين.

جاء ذلك في تعميم أصدره معالي الوزير اليوم لعموم فروع الوزارة بمناطق المملكة.

كما تضمن التعميم التأكيد على الأئمة والدعاة بحث المصلين وتذكيرهم بأداء هذه السنة العظيمة عبر الكلمات والدروس في الجوامع والمساجد.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ دعا أمس إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق 4 من شهر ربيع الآخر 1442هـ حسب تقويم أم القرى، تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء.

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