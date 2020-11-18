إيجابية مسحة كورونا لـ محمد صلاح

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن نتيجة المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد لنجم المنتخب الأول ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

إيجابية مسحة محمد صلاح

وغاب محمد صلاح عن مباراتي مصر ضد توجو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخضع لعزل في الفندق بالقاهرة قبل أن يُغادر إلى الغردقة.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أجرى اليوم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي مسحة جديدة للكشف عن فيروس كوفيد-١٩ إلا أن نتيجتها جاءت إيجابية”.

وتابع: “كما أجرى أيضًا محمد النني نجم المنتخب وآرسنال مسحة ثانية أكدت نتائجها إيجابية حالته، حيث تتم متابعة حالتهما أولًا بأول بمعرفة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية رئيس بعثة المنتخب العائدة من توجو والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب”.

مصر ضد توجو

ولعب منتخب مصر ضد توجو بالأمس على ملعب “كيجي” في العاصمة لومي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية، وانتهت المباراة بفوز الفراعنة بنتيجة 3/ 1، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة منتخب مصر ضد توجو، وصل رصيد الفراعنة إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة السابعة بالتصفيات، وبفارق الأهداف عن جزر القمر، ليقترب الثنائي من التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية.

شارك الخبر