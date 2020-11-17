إيزي جيت تتكبد خسائر بـ 1.27 مليار جنيه إسترليني

المواطن - متابعة

أعلنت شركة “إيزي جيت” أنها تكبدت خسائر قبل احتساب الضرائب بلغت 1.27 مليار جنيه إسترليني (الجنيه الإسترليني يعادل 1.32 دولار) في السنة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، مقارنة بأرباح بلغت 430 مليون جنيه في العام السابق.

وبلغت خسارة السهم 264.6 بنس مقابل ربحية بـ 87.8 بنس.

وتراجع إجمالي إيرادات العام المالي بنسبة 52.9% إلى 3.01 مليار جنيه إسترليني، حيث انخفضت الطاقة الاستيعابية بشكل حاد بنسبة بلغت 47.5% إلى 55.1 مليون مقعد من جراء جائحة كورونا. وانخفضت الإيرادات المرتبطة بالركاب بنسبة 54%. وانخفض عدد الركاب خلال العام المنتهي في 30 سبتمبر بنسبة 50% إلى 48.1 مليون راكب.

وتوقعت إيزي جيت ألا يتجاوز معدل الطيران 20% تقريباً من طاقتها المخطط لها للربع الأول من سنتها المالية .2021 ولم يوص مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المنتهية في 30 سبتمبر بسبب الخسارة التي تكبدتها الشركة خلال العام.

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