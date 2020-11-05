إيغور يكشف أسباب انضمامه لـ الشباب

المواطن - محمد سمعه

تحدث اللاعب التشيلي إيغور ليشنوفسكي مدافع الفريق الكروي الأول بـ الشباب عن كواليس انضمامه لليث قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية في المملكة.

وخلال تصريحات تلفزيونية قال ليشنوفسكي إنه استفسر عن الليث قبل التوقيع له، مضيفًا أنه عرف أن الليث فريق كبير ولديه مشروعًا للتتويج بالبطولات.

الليث يملك مشروع للتتويج بالبطولات

وأكد ليشنوفسكي أن لاعبي الليث الأجانب يُلقبون أنفسهم بالوحوش مضيفًا أن خالد البلطان رئيس الليث لديه مشروع لإعادة الفريق إلى منصات البطولات.

وتابع مدافع الليث: “أرجو من الجماهير أن تثق في اللاعبين وتدعمنا”.

يذكر أن ليشنوفسكي انضم إلى الشباب قادمًا من فريق كروز أزول المكسيكي بعقد ينتهي في يونيو 2022.

وفي وقت سابق، تعرضت لجنة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم لانتقادات عديدة؛ وذلك بسبب أداء الحكم شكري الحنفوش وطاقمه في مباراة الشباب والنصر التي أُقيمت يوم الأحد الماضي بالجولة الـ3 من دوري الأمير محمد بن سلمان.

اعتراف مثير حول هدف الشباب الأول

وكانت تقارير صحافية كشفت عن اعترافًا مثيرًا من قبل اللجنة وذلك بخصوص هدف الليث الأول الذي سُجل في شباك النصر، حيث أجمع جميع المحليين التحكميين على عدم صحته بسبب تسلل أحد لاعبي الشباب قبل دخول الهدف في الشباك النصراوية.

وحول هذا السياق، اعترفت لجنة الحكام بعدم صحة هدف فريق الليث في مرمى النصر بسبب لمس الكرة لاعبًا شبابيًّا كان في موقف تسلل قبل دخولها المرمى وذلك وفقًا لـ الزميلة “الرياضية”.

وإثبات هذا الأمر، يعني أن إيقاف الحكم شكري الحنفوش وحكم الفيديو ممدوح الشهدان ومساعده عادل شراحيلي من قبل لجنة الحكام، مجرد مسألة وقت حيث سيتم إيقاف هذا الثلاثي.

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