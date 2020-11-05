اعتراف مثير من لجنة الحكام بعد أحداث مباراة الشباب والنصر

المواطن - محمد سمعه

تعرضت لجنة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم لانتقادات عديدة؛ وذلك بسبب أداء الحكم شكري الحنفوش وطاقمه في مباراة الشباب والنصر التي أُقيمت يوم الأحد الماضي بالجولة الـ3 من دوري الأمير محمد بن سلمان.

وكانت تقارير صحافية كشفت عن اعترافًا مثيرًا من قبل اللجنة وذلك بخصوص هدف نادي الشباب الأول الذي سُجل في شباك النصر، حيث أجمع جميع المحليين التحكميين على عدم صحته بسبب تسلل أحد لاعبي الشباب قبل دخول الهدف في الشباك النصراوية.

رأي لجنة الحكام حول هدف الشباب المثير للجدل:

وحول هذا السياق، اعترفت لجنة الحكام بعدم صحة هدف فريق الشباب في مرمى النصر بسبب لمس الكرة لاعبًا شبابيًّا كان في موقف تسلل قبل دخولها المرمى وذلك وفقًا لـ الزميلة “الرياضية”.

وإثبات هذا الأمر، يعني أن إيقاف الحكم شكري الحنفوش وحكم الفيديو ممدوح الشهدان ومساعده عادل شراحيلي من قبل لجنة الحكام، مجرد مسألة وقت حيث سيتم إيقاف هذا الثلاثي.

حقيقة إيقاف شكري الحنفوش خلال الفترة الحالية:

وفي وقت سابق، كان نائب رئيس اللجنة، يوسف ميرزا، كشف حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إيقاف الحكم شكري الحنفوش بسبب أخطاء مباراة النصر والشباب الأخيرة.

وتحدث نائب رئيس لجنة الحكام قائلًا: “عمل الحكام السعوديين بداية الجولات مميز باستثناء ما حدث في مباراة النصر والشباب، ولا صحة لما يتم تداوله عن إيقاف طاقم حكام اللقاء”.

وتابع: “أي فريق متضرر من تقنية VAR يرجع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).. ورئيس اللجنة طلب من الحكام اختيار الطاقم المساعد؛ من أجل زيادة التجانس”.

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