ابن زنان يُطالب بتوضيح ما حدث مع حكم مباراة النصر والشباب

المواطن - مروة نبيل

وجه المتحدث الإعلامي السابق باسم العالمي، عبدالله بن زنان، رسالة إلى مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ بسبب حكم مباراة النصر والشباب الماضية.

ابن زنان يُطالب بتوضيح الأمور:

وقال ابن زنان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “إذا لم يتحرك اتحاد القدم ويوضح للشارع الرياضي ما حدث وما اتخذ من إجراء بعد مهزلة التحكيم في لقاء النصر والشباب فإن اتحاد القدم يجب أن تنزع منه المسؤولية بالقانون..!”.

وتفاعلت الجماهير النصراوية مع تغريدة عبدالله بن زنان بشأن الحكم شكري الحنفوش، مؤكدين أنه ظلم العالمي ضد الشباب، وكان سببًا في خسارة الفريق، بعد ارتكابه العديد من الأخطاء التحكيمية التي أثرت على نتيجة المباراة.

انتقادات لحكم مباراة النصر والشباب:

وأُقيمت المباراة على إستاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، في ختام منافسات الجولة الثالثة “رئاسة العشرين” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الليوث بنتيجة 2/ 1.

وكان رئيس العالمي، صفوان السويكت قد أعرب عن استيائه من حكم المباراة، مؤكدًا عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أن سيطلب حكام أجانب لمباريات العالمي المقبلة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما أبدى المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا استياءه من طاقم تحكيم مباراة النصر والشباب، وطالب بالعدالة التحكيمية فقط، مؤكدًا صعوبة تقبل الأخطاء التي حدثت، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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