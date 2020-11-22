اتحاد القدم لـ الأندية: يُسمح بعودة اللاعب بعد 10 أيام من إيجابية عينته

المواطن - محمد سمعه

أوضح اتحاد القدم السعودي في تعميمه للأندية التي تعاني من غياب لاعبيها بسبب الإصابة بفيروس كورونا، أنه من المسموح عودة اللاعب للمشاركة في التدريبات والمباريات مع الفريق بعد 10 أيام من تاريخ ظهور العينة الإيجابية لـ فيروس كورونا.

تنبيه مهم من اتحاد القدم للأندية بعد تعميمه

وذكر الناقدان الرياضيان أحمد العجلان وعلي العنزي في تغريدة لهما أن الاتحاد السعودي لكرة القدم شدد في خطابه المُرسل على التزام الأندية بشروط عزل اللاعبين ومراقبة حدوث أعراض واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتقيد بالبروتوكولات الصحية الوطنية وبروتوكولات وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم.

وفي وقت سابق، كشف الدكتور صالح الحارثي، رئيس اللجنة الطبية في اتحاد القدم السعودي، عن الشرط الذي سيسمح للاعب البيروفي أندري كاريلو نجم الهلال بالمشاركة مع فريقه ضد النصر غدًا في الدوري.

شرط مشاركة كاريلو ضد النصر

وتحدث الحارثي لـ برنامج “في المرمى” على قناة العربية قائلًا: “نجم الهلال سيُجري فحص كورونا يوم الأحد وإذا ظهرت النتيجة سلبية، سيشارك مع الهلال ضد النصر”.

وأضاف: “مايكون لاعب النصر إذا فُحص بعد 10 أيام وظهرت النتيجة سلبية فيحق له المشاركة في المباريات مع فريقه، وفحص كورونا عن طريق الفم معتمد وفقًا لـ أنظمة وزارة الصحة”.

وتابع رئيس اللجنة الطبية: “تعاون الأطباء ممتاز ولكن تعاون الأندية غير مُرضٍ خلال فترة جائحة كورونا، ولجنة الانضباط مسؤولة عن إصدار العقوبات ضد الأندية التي لا تلتزم بالبروتوكول”.

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