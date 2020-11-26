اختفاء ميدو جابر يُثير الجدل

المواطن - مروة نبيل

أثار اختفاء ميدو جابر المنتقل حديثًا إلى صفوف فريق سيراميكا كيلوباترا حالة من الجدل، الأمر الذي دفع مسؤولي النادي لتقديم بلاغ رسمي باختطافه اللاعب.

اختفاء ميدو جابر

في البداية، أكد معتز البطاوي، المشرف العام على فريق سيراميكا الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز، أن ميدو جابر تعرض للاختطاف من معسكر الفريق، مضيفًا: “اللاعب عير متواجد في الفندق.. وتفاجئنا بغيابه بعدما دخلنا إلى غرفة الملابس”.

وتابع خلال تصريحاته على قناة “صدى البلد”: “ميدو جابر غادر لكي يفعّل الكارت الخاص بغرفته، وكان هناك شخصان في الاستقبال طلبوا التصوير معه ثم اختفى بعد ذلك منذ الساعة الثامنة ولم يظهر.. طلبنا تفريغ كاميرات فندق الإقامة وقمنا بتحرير محضر، اختفاؤه يثير دهشتنا”.

وفي السياق ذاته، خرجت والدة لاعب النادي الأهلي السابق، في تصريحات تلفزيونية، وطالبت بتدخل المسؤولين ورئيس الجمهورية من أجل البحث عن نجلها ومعرفة مكان اختفاؤه، ودخلت في نوبة بكاء شديدة.

وأكد توفيق جابر أن الاتصال انقطع مع شقيقه فجأة، ولا يعلم مكان تواجده، وتواصل مع لاعبي فريق سيراميكا لمعرفة سبب اختفاء شقيقه، ولكنه فشل في الاطمئنان عليه.

لا صحة لاختطاف اللاعب

على الجانب الآخر، أكد مصدر أمني اليوم أن ما تم تداوله بشأن اختطاف ميدو جابر من داخل أحد الفنادق عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلاً، مشيرًا إلى أنه تبين بعد الفحص تردد شخصين على اللاعب، وغادر بصحبتهما برغبته، وذلك وفقًا لـ”المصري اليوم”.

وبشأن الأنباء التي ترددت بأن اختفاء اللاعب للانتقال إلى صفوف طلائع الجيش، علق مدرب الفريق طارق العشري قائلًا: “لم أطلب التفاوض معه أو أفكر في ضمه، وكل ما قيل في هذا السياق ليس له أي أساس من الصحة”.

وواصل تصريحاته لـ”كووورة”، قائلًا: “أتعجب من الأنباء التي ربطت بين اختفاء اللاعب وانتقاله لطلائع الجيش، حيث لم أطلب ضمه من الأساس”.

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