استبعاد الأحمدي.. تعرف على أجانب الاتحاد بالبطولة العربية

المواطن - مروة نبيل

استقر المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي على الخماسي الأجنبي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

أجانب الاتحاد في البطولة

وقرر المدرب البرازيلي كاريلي استبعاد المغربي كريم الأحمدي والصربي ألكسندر بريجوفيتش من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في البطولة، وذلك وفقًا لـ”عكاظ”.

وفضل كاريلي ضم كل من؛ مارسيلو غروهي، برونو هنريكي والبرازيلي المتألق رومارينيو، والعائد حديثًا إلى الفريق غاري رودريغيز، بالإضافة إلى المدافع المصري الدولي أحمد حجازي الذي أصبح من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الشباب ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والمقرر إقامتها، يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر المقبل.

العميد في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالعميد لمواجهة نظيره القادسية، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، من الفوز في مباراة والتعادل في 3 مواجهات، والخسارة في لقاء.

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