الآسيوي: النصر يخسر من جديد و4 فرق تتصدر

المواطن - مروة نبيل

سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، الضوء على أبرز أحداث منافسات الجولة الثالثة “رئاسة العشرين” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشيرًا إلى أن النصر واصل سلسلة هزائمه، فيما نجحت 4 فرق في تصدر الترتيب.

الآسيوي يُسلط الضوء على الجولة الثالثة:

وكتب حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “إيفر بانيغا، فهد الشمري، بافيتيمبي غوميز ومراد باتنا.. من كان أبرز نجوم الجولة 3 من الدوري السعودي للمحترفين“.

وحفز حساب البطولة الرسمي الجماهير للتصويت على النجم الأفضل عبر موقعه الإلكتروني، وعلق قائلًا: “صوّت الآن وتعرّف على حصاد الجولة التي شهدت سقوط النصر من جديد”.

الفتح يتقدم رباعي الصدارة:

وقال الآسيوي في تقريره: “نجح الفتح في تصدر الترتيب العام بفارق الأهداف عن الهلال والفيصلي والشباب، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا على الوافد الجديد فريق العين بأربعة أهداف مقابل هدفين، سجل للفائز نواف البوشل (3، المغربي مراد باتنا (81 و90+5)، النرويجي غوستاف ويخايم (90)، بينما سجل للعين البرازيلي جيتيرسون (32)، محمد فؤاد (64)”.

وتابع: “وافتتح الفرنسي بافيتيمبي غوميز سجله التهديفي هذا الموسم حينما وقع على ثنائية فريقه الهلال في شباك ضمك في الدقيقتين 17 و60، ليرفع الهلال رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني على لائحة الترتيب العام”.

وأضاف: “وحول الفيصلي تأخره بهدف إلى فوز على الوحدة بهدفين ليحتل المركز الثالث، سجل هدفي الفريق الفائز جوليو تافاريس (19) وعبدالله القحطاني (75)، فيما جاء هدف الخاسر بواسطة يوسف نياكات (6)”.

الشباب يزيد معاناة النصر:

وعلق الاتحاد الآسيوي على هزيمة العالمي قائلًا: “تعرض النصر لخسارته الثالثة هذا الموسم في ظاهرة لم يشهدها النادي في تاريخه حينما خسر أمام الشباب بهدفين دون مقابل في ختام مباريات الجولة”.

وتقدم الشباب أولًا بواسطة أحمد شراحيلي (55)، قبل أن يحقق أيمن سالم التعادل للنصر بالدقيقة 61، لكن المحترف الأرجنتيني إيفر بانيغا نجح بخطف هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عبر ضربة جزاء.

الاتحاد يحسم ديربي جدة:

وواصل قائلًا: “في ديربي مدينة جدة كما يطلق عليه هناك في السعودية، نجح الاتحاد بتحقيق الانتصار على الأهلي بهدفين دون مقابل سجلهما كل من البرازيلي رومارينيو (8)، وزميله غاري رودريغيز (19)”.

وأردف: “في بقية المباريات نجح الباطن بتحقيق فوزه الأول في المسابقة حينما تغلب على الرائد 2/ 1، سجل للأول البرتغالي فابيو أبرو (39)، وفهد الشمري (81)، فيما جاء هدف الثاني عبر كريم البركاوي (2)، وتغلب القادسية على مضيفه التعاون بهدف وحيد جاء بإمضاء الصربي أوروس فيتاس (79)”.

واختتم تقريره قائلًا: “وألحق أبها الخسارة الأولى بضيفه الاتفاق بنتيجة 3/ 2، سجل للفائز السويدي كارلوس ستراندبيرج (24)، الأسترالي كريغ غودوين (39)، معاذ عفانة (72)، وللاتفاق حامد الغامدي (80)، عبدالله السالم (90+2)”.

أبرز نجوم الجولة:

وعن أبرز نجوم الجولة، قال: “نجح المغربي مراد باتنا بأن يكون من العناصر الرئيسية في فوز فريقه الفتح والتقدم للصدارة بعد أن سجل هدفين في هذه الجولة، وهو ما فعل الفرنسي بافيتيمبي جوميز مع الهلال”.

كما ساهم الأرجنتيني بانيغا في الفوز الصعب للشباب على النصر حينما سجل في الوقت بدل الضائع من اللقاء، ونجح فهد الشمري بتسجيل هدف الفوز الأول للباطن في الدوري ليكون الرباعي هو الأميز في هذه الجولة.

شارك الخبر