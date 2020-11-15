الأهلي يتحرك لتجديد عقد السومة ويُحدد الراحلين

المواطن - محمد سمعه

بدأت إدارة النادي الأهلي في التحرك سريعًا، وذلك لتجديد عقد النجم السوري عمر السومة.

وكانت جماهير الراقي، طالبت إدارة عبدالإله مؤمنة، التحرك سريعًا لتجديد عقد السومة، بعد اهتمام الهلال والنصر بالتعاقد معه.

وترغب إدارة الراقي في تجديد عقد كل من عمر السومة ويوسف الحربي بجانب الاستغناء عن كل من مهند عسيري ومحمد آل فتيل في فترة الانتقالات الشتوية وفقًا لـ “دنيا الرياضة”.

ويأتي اقتراب كل من مهند عسيري وآل فتيل من الرحيل عن الراقي وذلك بسبب عدم رغبة المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش في الإبقاء عليهما في النادي.

إنجازات السومة مع الأهلي

ويعد عمر السومة، أفضل محترف أجنبي بتاريخ الأهلي، حيث حقق لقب بطل الدوري وكأس الملك وكأس ولي العهد وكأس السوبر السعودي في ست سنوات مع الراقي.

يذكر أن السومة يتصدر حاليًا هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 أهداف، سجلها في شباك العين بالجولة الرابعة من دوري المحترفين.

رسالة المريسل إلى السومة

وفي وقت سابق، وجه الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل رسالة إلى السوري عمر السومة، لاعب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، وذلك بعد الهاتريك الذي أحرزه في شباك نادي العين في مباراة بين الفريقين في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب المريسل عبر حسابه في “تويتر”: “لن تراهم، هم هكذا يظهرون فقط وقت الانكسار ويختفون حينما تُسطر إبداعاتك، هم يريدون فقط تكسير المجاديف، ويتناسون العظماء، عظيم أنت يا عمر”.

وكان السومة تعرض لانتقادات، وذلك بسبب عدم إحرازه لأي أهداف في دوري المحترفين بالموسم الحالي، قبل أن يرد على الانتقادات ويُسجل هاتريك في رابع مبارياته مع الأهلي بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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