الإصابة تبعد رودريغيز 10 أيام

المواطن - مروة نبيل

تأكد غياب مهاجم نادي الاتحاد، غاري رودريغيز عن منتخب بلاده الرأس الأخضر في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية بسبب الإصابة التي تعرض لها.

إصابة رودريغيز

وأعلن حساب منتخب الرأس الأخضر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن خروج غاري رودريغيز من حسابات الجهاز الفني لمباراة رواندا، غدًا الخميس، عقب تعرضه للإصابة خلال المعسكر.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد غيابه عن الملاعب لمدة 10 أيام، بسبب إصابته بالتواء في الكاحل خلال التدريبات، يوم الاثنين الماضي.

وأصبح رودريغيز من العناصر الهامة في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منذ العودة إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وتعول الجماهير عليه كثيرًا في قيادة العميد لتحقيق الانتصارات.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في مواجهتين، والخسارة في لقاء واحد.

ويستعد العميد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

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