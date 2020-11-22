الاتحاد يتسلح بالأجانب الـ7 للفوز على الفيصلي

المواطن - محمد سمعه

يتسلح الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، بلاعبيه الأجانب السبعة، وذلك للفوز على الفيصلي غدًا الاثنين بالجولة الخامسة من مواجهة الفريقين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد في صفوف العميد بالمجمعة استعدادًا لمواجهة الفيصلي كل من ” ألكسندر بريجوفيتش، أحمد حجازي، رومارينيو، كريم الأحمدي، مارسيلو غروهي، برونو هنريكي، غاري رودريغيز” بالإضافة لعودة الدوليين من المشاركة مع المنتخب السعودي وهم مهند الشنقيطي وسعود عبدالحميد وعبدالإله المالكي”.

ويأمل المدرب البرازيلي فابيو كاريلي في وضع الخطة المناسبة، وتجهيز لاعبي العميد لتحقيق الفوز، وذلك بعد التعادل في الجولة الرابعة مع فريق التعاون بهدف لكل فريق.

الاتحاد في المركز العاشر

ويحتل الاتحاد حاليًا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد خمس نقاط.

أحمد حجازي سليم من كورونا

وكانت الفحوصات أثبتت سلامة أحمد حجازي من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد إصابة كل من محمد النني وأحمد حسن كوكا في معسكر المنتخب المصري أثناء مواجهة توجو في فترة التوقف الدولي.

وفي وقت سابق، أشاد اللاعب المغربي كريم الأحمدي بنادي الهلال ولاعبي الأزرق سلمان الفرج وسالم الدوسري، واصفًا إياهما بأنهما الأفضل، وذلك خلال حوار صحفي أجراه أمس السبت.

وتحدث الأحمدي لموقع Goal قائلًا: “الهلال أفضل نادٍ سعودي، وسالم الدوسري وسلمان الفرج وعبدالمجيد الصليهم أفضل 3 لاعبين محليين في الدوري السعودي للمحترفين”.

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