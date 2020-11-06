الاتحاد يستهدف الفوز رقم 12 ضد التعاون

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الاتحاد ضد التعاون اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد ضد التعاون

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تاريخ مواجهات الاتحاد ضد التعاون في الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للعميد، الذي يطمح لتحقيق انتصار جديد اليوم.

ولعب الاتحاد ضد التعاون 20 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالعميد من تحقيق الفوز 11 مرة، فيما نجح سكري القصيم في تحقيق 6 انتصارات، وخيم التعادل على نتيجة 3 لقاءات.

مباراة اليوم

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة اليوم المقرر إقامتها على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، حيث يبحث كل منهما عن تحقيق الفوز وزيادة رصيده إلى 7 نقاط.

وتطمح جماهير العميد لتحقيق الفوز الثاني على التوالي خلال مباراة اليوم، خاصة أن معنويات اللاعبين مرتفعة بعد التغلب على الأهلي في ديربي جدة بالجولة الماضية، فيما يسعى التعاون لتحقيق نتيجة إيجابية بعد الهزيمة ضد القادسية.

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