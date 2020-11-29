الاتفاق يُنهي الشوط الأول متعادلًا مع التعاون

المواطن - محمد سمعه

أنهى نادي الاتفاق، الشوط الأول من مباراته ضد نادي التعاون بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

د44’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@Ettifaq⁩ يسجل هدف التعادل عن طريق فيليب كيش .#الاتفاق_التعاون pic.twitter.com/DXztTbFNMl — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) November 29, 2020

أحداث الشوط الأول في مباراة التعاون والاتفاق

وكانت المبادرة التهديفية من نادي سكري القصيم الذي أحرز الهدف الأول بالدقيقة الـ14، بخطأ من اللاعب سعيد الربيعي لاعب الاتفاق الذي أحرز هدفًا بالخطأ في مرماه.

وقاتل نادي الاتفاق بعدها، وذلك من أجل إحراز هدف التعادل.

وبعد معاناة تمكن اللاعب فيليب كيش من إحراز هدف التعادل لنادي الاتفاق من ركلة جزاء بالدقيقة الـ44، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

حكام مباريات اليوم في دوري المحترفين

وكانت لجنة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، اختارت الحكم شكري الحنفوش لإدارة مباراة الأهلي والفيصلي المقرر إقامتها اليوم الأحد بالجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيعاون الحنفوش في المباراة كل من عبدالرحيم الشمري وسعد الشيرمي، بينما سيكون محمد العمري حكمًا رابعًا ومحمد القرني حكم فيديو ومؤيد المسجن مساعد لحكم الفيديو.

أما الحكم فيصل البلوي فسيدير مباراة الوحدة والباطن وسيعاونه كل من فيصل القحطاني ومحمد العرمطي، بينما الحكم محمد البريدي هو الحكم الرابع، وعبدالله الشهري حكمًا للفيديو، وإبراهيم الدخيل مساعد لحكم الفيديو. ويدير الحكم محمد الهويش مباراة التعاون والاتفاق وسيعاونه كل من بدر الشمراني وعلي العلي، بينما الحكم محمد الدقاش هو الحكم الرابع، ورائد الزهراني حكمًا للفيديو، ومحمد الحنفوش مساعد لحكم الفيديو. د13’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@AltaawounFC⁩ يفتتح التسجيل عن طريق سعيد الربيعي " خطأ في مرماه" .

⁧#الاتفاق_التعاون pic.twitter.com/V57vZHxBKZ — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) November 29, 2020

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