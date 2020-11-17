البارقي يواصل إنجازاته بنجاح عمليتين باستخدام تقنية المشبك

المواطن - الرياض

واصل اللواء الدكتور محمد البارقي إنجازاته بنجاح عمليتين باستخدام تقنية المشبك من النوع الجديد PASCAL، ولأول مرة على مستوى وزارة الحرس الوطني.

وأوضحت وزارة الحرس الوطني، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن العلاج بتقنية المشبك من النوع الجديد تستخدم لأول مرة على مستوى الوزارة، موضحةً أن تسريب الصمام التاجي هو حالة شائعة في القلب، حيث يفشل أحد الصمامات التي توجه تدفق الدم إلى القلب عن طريق الإغلاق بشكل صحيح؛ مما يؤدي إلى تدفق الدم بصورة عكسية.

ولفتت وزارة الحرس الوطني إلى أن هذا الإجراء متميز، ويتم بدون تدخل جراحي فإن مشبك الصمام التاجي هو خيار جيد لكثير من المرضى الذين ليسوا مرشحين لجراحة القلب المفتوح التقليدية، وهذا يشمل المسنين والأشخاص الذين يعانون من أمراض مصاحبة والأشخاص الذين سبق لهم عملية جراحات الصدر والقلب.

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