التعادل السلبي عنوان مباراة ضمك ضد الفيصلي

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة ضمك ضد الفيصلي- منذ قليل- بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن مباريات الجولة الـ4 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

أحداث مباراة ضمك ضد الفيصلي:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بأداء هادئ من قبل الفريقين، حيث لم ينجح أي منهما في إحراز الهدف الأول.

ولم تتغير النتيجة حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها حتى انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

ونجح ضمك في حصد أول نقطة له في الدوري بالموسم الحالي بعد التعادل مع الفيصلي، بينما أصبح رصيد الفيصلي 8 نقاط في صدارة الدوري بشكل مؤقت.

سبب تأخر انطلاقة المباراة:

وكانت مباراة ضمك ضد الفيصلي تأخر انطلاقها لأكثر من 10 دقائق تقريبًا، قبل أن ينتهي الأمر باستبعاد عدد من لاعبي عنابي سدير، وبدء المواجهة بشكل طبيعي.

وأعلن حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل دقائق على انطلاق اللقاء عن خروج اللاعب إسماعيل عمر من القائمة الأساسية لمباراة ضمك ضد الفيصلي بداعي الإصابة، ومشاركة هشام فايق بدلًا منه.

وأشار حساب دوري بلس الرسمي على “تويتر”، إلى أن سبب تأجيل انطلاق المباراة، وهو الاشتباه في وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي.

وقال معلق القنوات الرياضية السعودية عبدالله الغامدي: “سبب تأخر انطلاق المباراة بعض اللاعبين المتواجدين في دكة بدلاء الفيصلي عليهم مغادرة الملعب والتوجه إلى الفندق ومقر إقامة الفريق، هشام فايق غادر بصحبة 4 آخرين”.

وتابع الغامدي خلال تعليقه على أحداث الشوط الأول، قائلًا: “استبعاد لاعبي الفيصلي بسبب عدم تقيدهم بالبروتوكول الصحي.. وتم إعادتهم لغرف العزل في فندق البعثة”.

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