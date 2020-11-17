التعادل يحسم ودية السعودية ضد جنوب إفريقيا

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة السعودية ضد جنوب إفريقيا التي أُقيمت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بالتعادل الإيجابين بين المنتخبين.

السعودية ضد جنوب إفريقيا

وبدأ المدير الفني للأخضر الأولمبي، سعد الشهري المباراة بتشكيل مكون من؛ أمين البخاري، سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، عبدالباسط هندي، حمد اليامي، علي الحسن، ناصر العمران، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، حسين العيسى وسعد السلوي.

وانطلقت مباراة السعودية ضد جنوب إفريقيا الودية بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين، أملًا في تسجيل هدف مبكر، إلا أن اللاعبين لم ينجحوا في هز الشباك طوال أحداث الشوط الأول، لينتهي بالتعادل السلبي.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تمكن منتخب جنوب إفريقيا من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 56، ليضغط لاعبو الأخضر بحثًا عن هز الشباك، قبل أن يتمكن عبدالرحمن غريب من إحراز التعادل عند الدقيقة 78.

الاستعداد لأولمبياد طوكيو:

وتأتي ودية اليوم ضمن معسكر الأخضر الأولمبي في جدة، في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية ”أولمبياد طوكيو 2021“، والمقرر إقامتها، شهر يوليو المقبل.

وكان المنتخب السعودي تحت 23 عامًا قد واجه نظيره جنوب إفريقيا وديًا، يوم السبت الماضي، ونجح في الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويسعى لمواصلة تفوقه خلال مباراة اليوم.

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