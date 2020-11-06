التعاون يُعاني خارج أرضه آخر 6 مباريات

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون من تراجع النتائج خارج ملعبه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل مباراته ضد الاتحاد اليوم.

التعاون يُعاني

ولم يتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون من تحقيق أي نتيجة إيجابية خارج أرضه آخر 6 مباريات، وخسرها جميعًا، في أسوأ سلسلة له طوال تاريخ مشاركته في الدوري السعودي للمحترفين.

ويسعى سكري القصيم للظهور بشكل مميز خلال مباراته ضد الاتحاد اليوم، وتحقيق نتيجة إيجابية، لتجنب الخسارة في المواجهة الثانية على التوالي، بعد هزيمته أمام القادسية في الجولة الماضية، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الـ11.

مباراة الاتحاد اليوم

ويلعب الاتحاد ضد التعاون على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثامن برصيد 4 نقاط، ويدخل مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الأهلي في الجولة الماضية.

شارك الخبر