الجهاز الطبي يحسم مصير سالم الدوسري قبل نهائي كأس الملك

المواطن - محمد سمعه

حسم الجهاز الطبي بـ نادي الهلال، مصير النجم سالم الدوسري حول المشاركة ضد النصر بعد غد السبت في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الدوسري أُصيب في يده اليمنى، خلال مباراة السعودية وجامايكا التي أُقيمت يوم 14 نوفمبر الجاري، وبسبب الإصابة غاب عن مواجهة النصر يوم الاثنين الماضي في الجولة الـ5 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سالم الدوسري يقترب من المشاركة ضد النصر:

ومنح الجهاز الطبي بـ الهلال، سالم الدوسري الضوء الأخضر للمشاركة بنهائي كأس الملك ضد النصر وفقًا لـ الزميلة “الرياضية”.

وفي وقت سابق، وجه الاتحاد السعودي لكرة القدم طلبًا لناديي الهلال والنصر، بالدخول في معسكر مغلق لمدة يومين، وذلك فور إجراء مسحة كورونا، وقبل خوض نهائي كأس الملك يوم السبت المقبل.

مسحة كورونا للفريقين قبل 48 ساعة من النهائي:

وطلب اتحاد القدم إجراء مسحة كورونا في الفريقين قبل 48 ساعة من موعد مباراة نهائي كأس الملك، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكول والدخول بمعسكر مغلق فور إجراء المسحة وفقًا لـ”الزميلة “الرياضية”.

وسيحضر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، المباراة النهائية لكأس الملك يوم السبت نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وكان الزعيم صعد لنهائي كأس الملك على حساب نادي أبها بالفوز بثنائية نظيفة في دور الـ4، بينما صعد النصر على حساب الأهلي.

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