الدويش ينتقد فيتوريا: هبط بمستوى معظم لاعبي النصر

المواطن - مروة نبيل

هاجم الإعلامي محمد الدويش، المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا بعد تراجع أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

الدويش يُهاجم فيتوريا

وأعرب الدويش عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن استيائه من مستوى العالمي تحت قيادة المدرب البرتغالي، وقال: “مَن أعاد النصر للمنافسة ليس فيتوريا بل سعود آل سويلم وداعموه”.

وتابع: “بالعكس هذا المدرب أضعف الفريق وهبط بمستوى معظم لاعبيه عكس ما هو متوقع منه إذ يفترض أنّه في الموسم الثاني له يطوّر الفريق ويزيده قوة ويقضي على سلبياته لاسيما وقد أجابه الداعمون لمعظم طلباته!”.

وأضاف: “يرى البعض أنّ فيتوريا صار قضيتي لن أتركه حتى يتعدّل أو يرحل.. أرى النصر كبيرًا لا يستحقه سوى الكبار، من ليس بطموحه مسؤولًا أو مدربًا أو لاعبًا يفترض أنّه قضية كل نصراوي حتى يكبر أو يعبر!”.

النصر في دوري محمد بن سلمان:

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لـ3 هزائم متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر أمام الفتح والشباب بنتيجة 2/ 1، وبهدف دون رد ضد التعاون، قبل أن ينتفض ويفوز على القادسية بثنائية.

ويحتل النصر المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الذي يتواجد في المركز الـ14 بالرصيد ذاته.

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