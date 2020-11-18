الرائد يسعى لتجديد عقد محمد فوزير

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي الرائد لتجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، المغربي محمد فوزير للاستمرار في صفوفه لفترة أطول.

محمد فوزير يقترب من البقاء

وبدأت إدارة نادي الرائد جديًا في خطوات تجديد عقد محمد فوزير مع اقتراب دخوله الفترة الحرة، حيث تواصلت مع اللاعب المغربي ووكيل أعماله مؤخرًا، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وأضافت المصادر: “البلجيكي بيسنيك هاسي، مدرب الفريق، أوصى إدارة النادي بالمحافظة على اللاعب، بناءً على التقارير الفنية التي قدمها لها خلال الفترة الماضية”.

وفي الوقت ذاته، أبدى النجم المغربي فوزير رغبته في الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لفترة أطول، حيث ينتهي عقده في يوليو 2021، وذلك بعد أن ظهر بشكل مميز خلال الموسم الماضي.

الرائد في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الفيصلي صاحب المركز الرابع.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لمواجهة نظيره أبها، يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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