الرائد ينجو من فخ أبها بثنائية في دوري المحترفين

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الكروي الأول بنادي الرائد، من تحقيق فوز ثمين على ضيفه أبها بنتيجة 2-1 وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت المبادرة التهديفية من الفريق الرايداوي الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب أحمد الزين بالدقيقة الـ16.

أبها لم يتمكن من إحراز هدف التعادل

ووسط محاولات من فريق أبها لإحراز هدف التعادل، لم يتمكن الفريق الأبهاوي من زيارة الشباك الرايداوية في الشوط الأول، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم الفريق الرايداوي بهدف.

وفي الشوط الثاني، عاد أبها وسجل هدف التعادل عبر اللاعب كارلوس ستراندبيرج بالدقيقة الـ59.

فوزير يضمن النقاط الثلاث لـ الرائد

وفي ظل اعتقاد الجميع أن المباراة في طريقها للتعادل، نجح الرائد في إحراز الهدف الثاني عبر نجمه المغربي محمد فوزير بالدقيقة الـ75.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الفريق الرايداوي 10 نقاط بالمركز الثالث، بينما تجمد رصيد أبها عند 4 نقاط في المركز الـ12.

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