الزكاة والدخل تعلن موعد نتائج القبول في برنامج بناء الكفاءات

المواطن - الرياض

أعلنت هيئة الزكاة والدخل عن موعد إعلان نتائج القبول في برنامج بناء الكفاءات.

جاء ذلك ردًا من الزكاة والدخل على استفسار في هذا الشأن عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، حيث قالت إنه فيما يخص قبول الانضمام لبرنامج بناء الكفاءات، سيتم التواصل مع المتقدمين الذين تم قبولهم فقط، كما أنه سيتم إعلان نتائج القبول في برنامج بناء الكفاءات في تاريخ 19 نوفمبر 2020.

وكانت الهيئة قد كشفت عن تجاوز عدد المكالمات الواردة من عملائها إلى مركز الاتصال الموحد حاجز المليون مكالمة، وذلك في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وقالت الزكاة والدخل إنه بنهاية شهر أكتوبر الماضي بلغ عدد المكالمات الواردة إلى مركز الاتصال الموحد (19993) 1,003,626 مكالمة، بلغ متوسط مدتها أربع دقائق ونصف، وسرعة الرد عليها مستوىً قياسيًا لا يتجاوز الدقيقة الواحدة، فيما بلغت نسبة الرضا عن الخدمة المقدمة في أثناء المكالمة نحوًا من 91 %.

وعلى صعيد القنوات التواصلية الأخرى، ذكرت الهيئة أن حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_Care) استقبل 397,273 رسالة بلغ متوسط سرعة الرد عليها 18 دقيقة، فيما استقبل الموقع الإلكتروني 192,923 محادثة فورية تم التجاوب معها خلال 1:09 دقيقة في المتوسط، وبلغ عدد رسائل البريد الإلكتروني الواردة 23,784 بريداً.

واستقبلت الهيئة في نفس الوقت 23,939 بلاغاً بشأن مخالفات أنظمة الزكاة والضريبة في المملكة، وذلك بواسطة تطبيق “ضريبة القيمة المضافة” والموقع الإلكتروني للهيئة.

وأوضحت الهيئة أن هذا الأداء المتقدم في خدمة العملاء بواسطة قنوات التواصل الإلكتروني؛ يأتي في سياق التزام الهيئة بتقديم خدمات عالية الجودة إلى المكلفين بأنظمة الزكاة والضريبة في المملكة، لمساعدتهم في الالتزام بأحكام هذه الأنظمة والوفاء بواجباتهم الزكوية والضريبية.

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