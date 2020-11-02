الزكاة والدخل: ضبط 699 مخالفة ضريبية في أسبوع

المواطن - واس

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن الجهود الرقابية التي تنفذها فرق التفتيش الميداني أسفرت في الأسبوع الماضي عن ضبط 699 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة، بعد أن نفذت الهيئة 3,584 زيارة تفتيشية في الأسواق التجارية بمختلف مدن ومحافظات المملكة.

وبينت الهيئة أن الزيارات شملت قطاعاتٍ تجارية عدة، على رأسها الخدمات المهنية، والبيع بالتجزئة، فيما تراوح معظم المخالفات المضبوطة بين عدم تحصيل البائع ضريبة القيمة المضافة من المشتري، وتدوين رقم ضريبي خاطئ على الفاتورة، وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير.

وأشارت الهيئة إلى أن جزءاً من المخالفات المضبوطة كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إلى الهيئة بشأن مخالفات الأنظمة الضريبية في الأسواق والمتاجر المحلية، بعد أن ورد إلى قسم الرقابة والتفتيش في الهيئة 288 بلاغاً في نفس الفترة.

وتُجدِّد الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

وتدعو الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة، من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة.

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