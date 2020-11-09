الساعد عن تهنئة القيادة لبايدن: السعودية تختار الوقت المناسب الذي تتحرك فيه

المواطن - الرياض

أكد الكاتب محمد الساعد أن تهنئة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، تعتبر لفتة تجاه العلاقات السعودية الأمريكية الإستراتيجية المستمرة والوثيقة.

الكاتب الصحفي محمد الساعد: تهنئة القيادة #السعودية للرئيس الأميركي "المنتخب" ونائبته كامالا هاريس، تعتبر لفتة تجاه العلاقات السعودية الأميركية الاستراتيجية المستمرة والوثيقة. pic.twitter.com/wAxx2MdWLX — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 8, 2020

وأضاف الساعد، في تصريحات إلى قناة العربية، أن المملكة تختار الوقت المناسب الذي تتحرك فيه، والعلاقات السعودية الأمريكية إستراتيجية، مشددًا على أن علاقة السعودية بأمريكا هي علاقة دولة لدولة، ولدى المؤسسات السعودية والأمريكية علاقات متشابكة وإستراتيجية عمرها أكثر من 80 عامًا.

وتابع الساعد: أذكر أن الرئيس الأمريكي السابق روزفلت ورئيس وزراء بريطانيا تشرشل وبعد انتصارهما في الحرب العالمية الثانية، حرصًا على أن يلتقيا بالملك عبدالعزيز كأول زعيم لمكانته ومكانة المملكة المركزية في النظام العالمي.

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