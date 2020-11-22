السعودية تريد الاستثمار في بنغلاديش

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أبدى سفير السعودية في بنغلاديش، عيسى يوسف عيسى الدحيلان، اهتمامه خلال لقاء مع وزير الخارجية الدكتور أبو الكلام عبدالمؤمن في دار الضيافة الحكومية بادما اليوم الأحد.

وحسبما ذكر موقع دكا تربيون، نقل السفير السعودي اهتمامات المستثمرين السعوديين من القطاعين العام والخاص للاستثمار في قطاعات مختلفة في بنغلاديش عن طريق شركات مثل أرامكو، وأكوا باور، ومجموعة الفنار، والأبعاد الهندسية (ED)، ومحطة بوابة البحر الأحمر (RSGT).

تعاون مثمر:

وسعى السفير إلى تعاون وزارة الخارجية للمساعدة في تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين السعودية وبنغلاديش في الماضي القريب.

وأطلع السفير خلال الاجتماع وزير الخارجية على مبادرات تسهيل عودة المغتربين البنغاليين إلى المملكة.

وأعرب مؤمن عن ارتياحه لوتيرة عودة المواطنين البنغاليين العالقين إلى السعودية بمساعدة سفارة المملكة في دكا.

وأكد للسفير كل أوجه التعاون لدفع التعاون الثنائي القائم إلى الأمام، ودعا وزير الخارجية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لزيارة بنغلاديش في مارس 2021 لحضور الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد بانغاباندو الشيخ مجيب الرحمن، أو في مارس 2022 لحضور الاحتفال بمرور 50 عامًا على استقلال بنغلاديش.

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