السعودية تنوع اقتصادها بالذكاء الاصطناعي باستثمارات 20 مليار دولار

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أبرزت صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية، إعلان السعودية أنها ستستثمر 20 مليار دولار في مشاريع الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، في سعيها لتنويع اقتصادها خلال الفترة المقبلة.

وأطلقت السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي، استراتيجية ذكاء اصطناعي الشهر الماضي لجذب المستثمرين كجزء من خطة طموحة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورؤية 2030.

الذكاء الاصطناعي مصدر للادخار

وقال عبدالله الغامدي، رئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي، التي تأسست عام 2019: “ستستثمر السعودية 20 مليار دولار من الآن وحتى عام 2030”.

وأضاف أن السعودية تطمح إلى أن يكون الذكاء الاصطناعي أحد مكونات الاقتصاد البديل من خلال الشركات الناشئة، وتنظر إلى الذكاء الاصطناعي كمصدر للادخار والدخل الإضافي.

وأكد الغامدي أن الأسهم ستكون مفتوحة لكل من المستثمرين الأجانب والمحليين، حيث تسعى السعودية إلى إنشاء أكثر من 300 شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.

وحسبما ذكرت الصحيفة الهندية، فالسعودية مثلها مثل معظم دول الخليج الغني بالطاقة، تحاول تنويع اقتصادها خاصة بعد انخفاض أسعار النفط ووباء فيروس كورونا للحفاظ على دورها كمورد مهم للطاقة.

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