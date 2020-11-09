السعودية وأمريكا علاقة راسخة لا تتأثر بتغير الرؤساء أو تداول السلطة

المواطن - الرياض

لم يعد هناك مجال للشك في أن العلاقات الأمريكية السعودية قائمة على المصالح المتبادلة، وهو ما تؤكده العلاقة الراسخة بين البلدين على مدى عقود طويلة رغم التقلبات الجيوسياسية وتعاقب الرؤساء الأمريكيين والاختلاف في العادات والتقاليد بين السعودية والولايات المتحدة.

وطوال التاريخ، لم تتأثر العلاقات الإستراتيجية بين البلدين سواء بتغير الرؤساء أو بتداول السلطة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري؛ وذلك لأن استمرارية العلاقات بين واشنطن والرياض يحكمها مصالح متبادلة في كافة المجالات، سواء المجال الاقتصادي والاستثمار إضافة إلى التعاون العسكري والأمني.

كما أن العلاقات بين البلدين تستند على الاحترام المتبادل والتقارب في وجهات النظر إزاء القضايا الدولية والمصالح المشتركة ذات البعد الإستراتيجي، ولهذه الأسباب ستمضي المملكة في علاقتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة بغض النظر عن الرئيس أو الحزب الفائز بالانتخابات.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد بعث برقية تهنئة إلى جوزيف بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لـ بايدن ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما أشاد خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة بتميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة إلى بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات.

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