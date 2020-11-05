السعودية واجهة البطولات العالمية بدعم الأمير محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يحظى القطاع الرياضي في السعودية بدعم كبير من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي كان آخرها الإعلان، اليوم الخميس، عن استضافة إحدى جولات فورمولا 1.

فورمولا 1 في جدة بدعم محمد بن سلمان

وأعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن استضافة جدة لإحدى جولات سباق فورمولا 1 رسميًا، مؤكدًا أن احتضان الأحداث العالمية أحد ركائز رؤية المملكة 2030، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقال: “هذه الاستضافات هي مكملة لحزمة من الاستضافات التي تمت في السنوات الماضية، وقبل أكثر من سنة بدأت الاجتماعات والنقاشات من أجل استضافة هذا الحدث الكبير بمتابعة من ولي العهد”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “الأحداث العالمية هي أحد ركائز رؤية المملكة 2030، وإضافة هذه الفعالية لحزمة من الفعاليات التي تستضيفها المملكة يضيف إلى مكانتها واستعدادها لاستضافة الفعاليات”.

وواصل قائلًا: “استضافة بطولة فورمولا 1 لأنها أكبر بطولة في عالم رياضة السيارات، واليوم أبهرنا العالم.. نحظى بدعم غير محدود في القطاع الرياضي بشكل خاص وفي كل القطاعات الأخرى في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد”.

ونشر حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للأمير محمد بن سلمان وأشاد بدعمه المستمر، وعلق قائلًا: ” المملكة واجهة البطولات العالمية.. بدعم مستمر.. وتوجيه كريم.. ورؤية طموحة”.

السعودية تستضيف البطولات العالمية

ونجحت السعودية في جذب أنظار العالم خلال الفترة الأخيرة؛ نظرًا لاستضافتها العديد من الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى، ليصبح الحلم حقيقة، حيث نظمت نزال الدرعية التاريخي، ومهرجان الدرعية للفروسية، وكأس السوبر الإيطالي.

كما نظمت السعودية منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة، بالإضافة إلى منافسات رالي داكار، وتقدمت مؤخرًا بملف لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030.

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