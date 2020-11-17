السعودية وجنوب إفريقيا يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة السعودية وجنوب إفريقيا المقامة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بالتعادل السلبي.

السعودية وجنوب إفريقيا

وبدأ المدير الفني للأخضر الأولمبي، سعد الشهري المباراة بتشكيل مكون من؛ أمين البخاري، سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، عبدالباسط هندي، حمد اليامي، علي الحسن، ناصر العمران، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، حسين العيسى وسعد السلوي.

وبدأت مباراة السعودية وجنوب إفريقيا الودية بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين، أملًا في تسجيل هدف مبكر، إلا أن اللاعبين لم ينجحوا في هز الشباك طوال أحداث الشوط الأول، لينتهي بالتعادل السلبي.

الاستعداد لأولمبياد طوكيو:

وتأتي ودية السعودية وجنوب إفريقيا ضمن معسكر الأخضر الأولمبي في جدة، في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية ”أولمبياد طوكيو 2021“، والمقرر إقامتها، شهر يوليو المقبل.

وكان المنتخب السعودي تحت 23 عامًا قد واجه نظيره جنوب إفريقيا وديًا، يوم السبت الماضي، ونجح في الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويسعى لمواصلة تفوقه خلال مباراة اليوم.

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